Россиянам назвали говорящие о проблемах щитовидной железы симптомы

Щитовидная железа играет важную роль в организме: помогает обмену веществ, работе нервной системы и поддержке температуры тела. Ее расстройства могут привести к пагубным последствиям. Симптомы, которые сигнализируют о проблемах щитовидной железы, назвал в беседе с изданием «Известия» врач-терапевт, кардиолог Сергей Панов.

В первую очередь о расстройстве может говорить недостаток серотонина, иначе называемом «гормоном счастья». Это проявляется эмоциональной подавленностью, нехваткой сил и хронической усталостью. Вторым опасным признаком может являться повышенная тревожность, которая происходит при повышенной секреции гормонов щитовидной железой.

«Резкая потеря веса и слабость или наоборот — быстрый набор веса. Вы можете правильно питаться, заниматься спортом, но все это не будет благотворно влиять на организм из-за нарушения обмена веществ», — предупредил россиян специалист.

Эксперт отметил, что боли в мышцах и суставах из-за недостатка тироксина могут сигнализировать о разрушении нервных клеток, посылающий сигнал к мозгу.

Ранее врач-невролог Ирина Волкова назвала топ жалоб россиян при постковидном синдроме. По мнению специалиста, на первом месте в списке жалоб находится слабость.