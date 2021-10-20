Невролог рассказал о купировании приступа мигрени в домашних условиях

Врач-невролог, доктор медицинских наук, руководитель собственного центра неврологии и реабилитации Виктор Шахнович рассказал «Вечерней Москве», как купировать приступ мигрени в домашних условиях. По его словам, это можно сделать при помощи покоя и свежего воздуха.

Медик отметил, что никакие продукты не помогут снизить ее частоту, если это истинная мигрень. Он заявил, что необходимо обеспечить больному покой и свежий воздух, а также затемнить окна. Если это помогает облегчить симптомы, значит это и есть мигрень, пояснил врач. Также он отметил, что многие пациенты, жалующиеся на головную боль, пытаются решить проблему сном в надежде проснуться без приступов. Такая симптоматика говорит о наличии мигрени.

Ранее исследователи из Австралии идентифицировали в крови три продукта обмена веществ, изменение в содержании которых повышает риск возникновения у человека мигрени. Выяснилось, что риск развития мигрени увеличивается при сниженном уровне докозагексаеновой кислоты (ДГК), повышенных уровнях содержания лизофосфатидилэтаноламина, а также низких уровнях метаболита X–11315.