Россиянам назвали топ самых распространенных жалоб после коронавируса

Врач-невролог Ирина Волкова составила топ жалоб россиян при постковидном синдроме. Ее слова приводит «Московский комсомолец».

По мнению специалиста, на первом месте в списке жалоб находится слабость. «Люди плачут. Даже небольшая физическая нагрузка приводит к полному истощению сил», — сказала невролог.

Второй по распространенности жалобой она назвала депрессию. Врач рассказала, что настроение после коронавируса может понижаться на срок до двух недель и более.

Различные панические атаки, приступы страха и тревоги занимают третье место. По словам Волковой, некоторые пациенты могут даже уволиться с работы из-за подобных симптомов.

«Часто речь идет о расстройстве гемодинамики, когда скачут и давление, и пульс. У многих пациентов расстройство сна во всех его формах — от бессонницы до постоянной сонливости, кошмарных сновидений», — добавила эксперт.

Ранее доктор биологических наук Анча Баранова оценила выводы немецких ученых из Института биомолекулярной медицины Макса Планка и Вестфальского университета имени Вильгельма о последствиях COVID-19 для глаз. По ее мнению, по состоянию роговицы глаза человека, который перенес коронавирус, можно понять, насколько сильно пострадал организм.