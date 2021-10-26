Заслуженный тренер по легкой атлетике Кузьмин умер на 100-м году жизни

Заслуженный тренер России по легкой атлетике Алексей Кузьмин умер в 99 лет

Заслуженный тренер РСФСР по легкой атлетике Алексей Кузьмин умер на 100-м году жизни. Об этом сообщается на сайте Министерства физической культуры и спорта Московской области.

На протяжении 40 лет Кузьмин работал в Детской юношеской спортивной школе олимпийского резерва, 35 из которых занимал должность директора. До последнего дня он трудился в учреждении в должности инструктора-методиста.

Звание заслуженного тренера РСФСР ему присвоили в 1960 году. Специалист подготовил десять мастеров спорта СССР, 14 мастеров спорта России и шесть мастеров спорта международного класса.

Кузьмин — ветеран Великой Отечественной войны, участник Курской битвы. Награжден двумя боевыми орденами и 22 медалями.