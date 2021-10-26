Новые AirPods поступили в продажу

Apple начала продажу AirPods 3 в России

В России начались продажи новых AirPods 3. Об этом сообщается на сайте компании.

AirPods третьего поколения можно приобрести с 26 октября в интернет-магазине Apple и у партнеров компании. Стоимость поступивших в продажу наушников американского бренда составляет 16 490 рублей. В компании обещают, что при покупке гаджета потребителям будет предложено полгода подписки на сервис Apple Music в подарок.

Судя по информации на сайте Apple, при покупке AirPods третьего поколения на старте продаж компания обещает доставить гарнитуру в центральные регионы России в начале или середине ноября.

AirPods третьего поколения получили новый дизайн в стиле AirPods Pro, защиту от влаги, поддержку магнитной зарядки MagSafe, автономность до шести часов. AirPods второго поколения, анонсированные в начале 2019 года, доступны на сайте Apple за 12 490 рублей.

Apple показала наушники AirPods третьего поколения 18 октября. Оригинальные AirPods были представлены в 2016 году.