Аргентина предложила туристам вакцинацию их детей

Власти Аргентины предложили иностранным туристам вакцинировать своих детей на территории страны. Об этом сообщила глава Минздрава Аргентины Карла Висотти, пишет РИА Новости.

Доступ для туристов планируется открыть с 1 ноября. Въехать в Аргентину смогут лишь те, кто имеет обе дозы вакцины и недавно получил негативный результат теста ПЦР, однако это ограничение распространяется только на лиц старше 18 лет.

Министр подчеркнула, что в стране хватает ресурсов на вакцинацию всего населения, и этот процесс продвигается в соответствии с запланированными сроками.

В Аргентине идут испытания в том числе российской вакцины. Ранее в октябре сообщалось, что исследование эффективности российской однокомпонентной вакцины «Спутник Лайт» в стране показало высокий результат: бустерный укол препарата дает сильный иммунный ответ.