Еще одна зарубежная страна отменит ограничения на въезд для туристов

С 19 октября власти Аргентины снимут ограничения по количеству прибывающих в страну авиапассажиров. Об этом пишет «Российская Газета» со ссылкой на Национальное управление гражданской авиации (ANAC).

Отмечается, что власти зарубежной страны ссылаются на резолюцию, согласно которой квоты по числу прибывающих авиапассажиров в страну могут быть отменены по истечении 14 дней с даты, когда уровень вакцинации населения Аргентины от коронавируса достигнет 50 процентов. Ранее ограничение на въезд зарубежных туристов составляло 28 тысяч человек в неделю.

Так, по данным портала Gogov, по состоянию на 4 октября в Аргентине полностью вакцинировано 22,8 миллиона человек, или 50,6 процентов от всего населения страны. Кроме того, 29,8 миллиона человек (66,1 процент) уже получили хотя бы один компонент вакцины.

Ранее в сентябре сообщалось, что Аргентина планирует открыться для иностранных туристов с 1 октября. Власти допустили возможность разрешить въезд для путешественников из соседних стран без необходимости проходить карантин.

