В Израиле отработают борьбу с российскими зенитными комплексами

На учениях Blue Flag 21 в Израиле имитировали работу российских систем ПВО

Борьбу с российскими зенитными ракетными комплексами отработают в Израиле в рамках учений Blue Flag 21 в пустыне Негев. Пилоты имитируют противодействие зенитным системам советского и российского производства, которые использует сирийская армия. Об этом сообщает военно-аналитическое агентство Jane's.

В учениях задействовали более 100 самолетов из Великобритании, Германии, Греции, Италии, Индии и Франции. По данным Jane's, пилоты отрабатывали преодоление ПВО условного противника. Симулятор Scorpius-T имитировал действие зенитных систем С-75, С-125, «Куб», «Оса» и «Панцирь-С1».

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Издание отмечает, что самолеты противника на учениях имитировали истребители F-16 115-й эскадрильи ВВС Израиля «Летающий дракон» и самолеты пятого поколения F-35I Adir. Также условный противник получил зенитные ракетные системы MIM-104 Patriot.

В октябре стало известно о создании в России единого контура, который включит комплексы С-500 «Прометей» и «Панцирь-СМ». Источники «Известий» в Минобороны отметили, что «Панцирь-СМ» сможет защитить С-500 от крылатых ракет и беспилотников.

В ноябре 2019 года израильские пилоты использовали самолеты F-35I для противодействия условному противнику на учениях Blue Flag. Пилоты отрабатывали борьбу с российским комплексом С-400 «Триумф», который имитировали ЗРК MIM-104 Patriot.