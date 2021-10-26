На Украине заявили о «газовом надувательстве» со стороны партнеров

Бывший народный депутат Украины от блока партий «Наша Украина — Народная Самооборона» Юрий Кармазин заявил в эфире телеканала «НАШ», что европейские и американские партнеры обманули Киев, поскольку их экономические интересы по газу перевесили все данные ими обещания.

«Первое — все, что мы говорим о газе — это совершенно неправильно, потому что нет такой паники в Европе, пол Европы еще не пользуется отоплением и им еще далеко до этого. Второе — там совсем по-другому относятся к энергосбережению. Третье — там, страны, которые влияют и заставляли нас принять все три энергопакета, которые нам сегодня абсолютно к спине — это Германия и Франция. И сегодня Германия становится хабом, и это очевидно, что нас просто надули. Экономические интересы Америки из-за продаж сжиженного газа перевесили все остальное», — сказал экс-нардеп.

Ранее старший советник Госдепартамента США по энергетической безопасности Эймос Хокстин посоветовал России поставлять газ в Европу по уже существующим маршрутам, а не ждать ввода в эксплуатацию «Северного потока-2». Он отметил, что Россия является единственным поставщиком, который способен существенно помочь Европе в борьбе с энергетическим кризисом. По словам Хокстина, с этим мнением согласно и Международное энергетическое агентство.