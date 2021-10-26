Сбербанк запустил льготную ипотеку еще на один тип жилья

Сбербанк начнет выдавать льготную ипотеку еще на один тип жилья — частные дома, указано в пресс-релизе компании. Программа была запущена весной 2020 года и ранее распространялась только на квартиры в новостройках.

Банк будет выдавать заем на строительство домов по договору подряда с компанией или индивидуальным предпринимателем. Минимальная ставка по кредиту составит 6,35 процента годовых. «Сейчас этот сегмент активно развивается, и мы видим рост спроса со стороны населения. Нововведение позволит большему числу россиян, мечтающих о своем собственном доме, оформить кредит по выгодной ставке», — заявил вице-президент Сбербанка Николай Васев. Он добавил, что с учетом электронной регистрации и страхования жизни и здоровья ставка составит от 6,55 процента, а если первоначальный взнос превышает 20 процентов от общей суммы — 6,35 процента. Льготный кредит на строительство дома можно получить до 1 июля 2022 года, как и в случае с займом на покупку квартиры.

Правительство расширило программу льготной ипотеки в конце октября, разрешив банкам предоставлять льготную ипотеку на частные дома. Постановление властей предусматривает, что клиенты могут получить заем на строительство индивидуального жилого дома на собственном или приобретаемом в кредит от банка земельном участке, а также на готовый загородный дом. Минимальная ставка, указанная в документе правительства, — 5,95 процента.

По льготной программе россияне могут получить кредит максимум на три миллиона рублей. Предельный срок выплаты займа — 20 лет с первоначальным взносом от 15 процентов. Оформить льготную ипотеку может любой житель России, имеющий гражданство и соответствующий уровень дохода. Доход подтверждают по справке 2-НДФЛ или по форме банка. Существует опция оформления займа только по двум документам — паспорту и СНИЛС, но в таком случае минимальный первоначальный взнос составляет 35-40 процентов.