Высадку российских моряков на захваченное пиратами судно показали на видео

Минобороны России показало видео высадки российских моряков на захваченное пиратами судно в Гвинейском заливе. Ролик опубликовало РИА Новости.

На ролике видно, как вооруженная группа антитеррора перемещается по палубе контейнеровоза и поднимается на капитанский мостик судна.

О том, что контейнеровоз под флагом Панамы спасли от пиратов моряки российского Северного флота, стало известно 25 октября. Увидев вертолет Ка-27ПС с подразделением морской пехоты, подлетающий к судну, захватившие его пираты предпочли скрыться: они сели на лодку и убыли в сторону берега Нигерии.