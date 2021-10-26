Москвичи массово пожаловались на одну проблему

Почти 40 процентов москвичей имеют проблемы со сном — одни регулярно не высыпаются, другие долго не могут уснуть или просыпаются посреди ночи, сообщает «Российская газета» со ссылкой на результаты опроса, проведенного экспертами Garmin и HeadHunter.

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В ходе исследования респонденты массово заявили, что недосып у них случается из-за стресса — на эту проблему указал 61 процент граждан. Среди других причин недосыпа — высокая загрузка на работе или учебе (на это пожаловались 43 процента респондентов), привычка мало спать (36 процентов), шум (27 процентов), метеозависимость (13 процентов), употребление кофе, чая или энергетиков перед сном (11 процентов), компьютерные игры (8 процентов).

Авторы исследования узнали, что по шесть-восемь часов в сутки спят только 59 процентов жителей Москвы, 20 процентов спят меньше шести часов, остальные — больше восьми часов.

Медицинские эксперты в свое очередь указали, что от недосыпа чаще страдают именно жители больших городов. Они рекомендовали гражданам наладить режим сна и отказаться от «рваного» образа жизни, когда в будни человек встает на работу в 6 утра, а в выходные отсыпается до 11. Каждый день надо ложиться спать и просыпаться в одно и то же время с погрешностью в 30 минут, подчеркнули специалисты.

Ранее американские ученые выяснили, что кофеин помогает быстрее проснуться и увеличивает количество энергии, однако не восполняет часы сна, которых не хватило организму для восстановления. Специалисты напомнили, что хронический дефицит сна влияет на познавательные способности, меняет настроение и отражается на иммунитете, что крайне опасно в условиях пандемии.