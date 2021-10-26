Обновление Android сломало смартфоны

Первые пользователи Android 12 рассказали о проблемах системы. Об этом сообщает издание GizChina.

По словам журналистов, сообщения владельцев устройств появились на форумах Google и в соцсетях. Ряд жалоб поступил от пользователей флагманских смартфонов серии Pixel, которые получают обновления Android в первую очередь. Как отметили потребители, после обновления до новой ОС время автономной работы сократилось, также некоторые приложения стали часто вылетать.

В некоторых случаях владельцы сломанных смартфонов рассказали о проблемах с функцией разблокировки по лицу и сбоях во время телефонных звонков. Сброс до заводских настроек не устраняет ошибки.

В Google уже отреагировали на жалобы пользователей. Технические специалисты компании рассказали, что многие приложения могут быть несовместимы с текущей версией Android. По словам журналистов, в связи с этим есть смысл не обновляться до ранних версий Android 12 и подождать более стабильных сборок.

«То, что происходит с последней ОС Google, вполне нормально для новых систем. Возьмем, к примеру, Windows 11, а также новую iOS 15», — подчеркнули авторы издания. В сообщении говорится, что большая часть проблем устраняется со временем.

Ранее стало известно, что обновление Android вызвало проблемы со смартфонами Xiaomi. Пользователи рассказали, что новая ОС может «превратить в кирпич» телефоны Xiaomi Mi 11, Xiaomi Mi 11 Pro и Xiaomi Mi 11i.