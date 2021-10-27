Россиянам объяснили резкий скачок цен на авиабилеты до сотен тысяч рублей

Вице-президент РСТ Горин: завышенные цены на билеты в Египет и Турцию — это рекламный ход

Вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Дмитрий Горин объяснил резкий скачок стоимости авиабилетов в Египет и Турцию до сотен тысяч рублей с 30 октября по 7 ноября. Об этом сообщает телеканал «360».

Так, по словам специалиста, подобные «заоблачные» цены являются рекламным ходом, который придумали, чтобы наиболее выгодно и быстро продавать имеющиеся предложения. «Стоимость выше рыночной может быть только на последние два места в самолете, обычные же места стоят приемлемо», — рассказал он.

Также Горин отметил, что повышение спроса на авиабилеты началось еще до объявления нерабочих дней — в связи с приближающимися школьными каникулами, а введенные дополнительные выходные лишь поспособствовали дозагрузке уже имеющихся рейсов.

«Из-за динамического ценообразования на последние места в салоне самолета цена действительно может быть выше. Сейчас средняя цена на билет в Анталью — 35 тысяч рублей, а чуть раньше он был 20-25 тысяч рублей. Средний чек за Египет сейчас 60 тысяч рублей, а раньше был 40 тысяч рублей», — подытожил эксперт.

Ранее в октябре сообщалось, что цены на авиабилеты в онлайн-сервисе Aviasales из России в Египет достигли 450 тысяч рублей на пассажира в один конец экономклассом. Кроме того, отмечается, что к 30 октября ожидаемая загрузка отелей и мест на чартерных и регулярных рейсах по данному направлению составит 100 процентов.

