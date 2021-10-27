Петербуржцы подрались в библиотеке

В Санкт-Петербурге двое мужчин подрались в библиотеке у тележки с бесплатными книгами

В Петербурге двое посетителей библиотеки №12, расположенной на проспекте Ветеранов, подрались у тележки буккроссинга, в которой лежали бесплатные книги для обмена, сообщает «Фонтанка».

Конфликт произошел еще во вторник, 26 октября. Сотрудники учреждения предположили, что мужчины хотели взять побольше литературы, чтобы было чем заняться во время нерабочих дней.

70-летний участник драки является постоянным посетителем библиотеки №12. Работники знают его как выдержанного и отзывчивого человека. Другой участник конфликта — молодой мужчина, который записался в учреждение недавно.

Позже, после стычки в библиотеке, пенсионер обратился в больницу. Какую именно книгу петербуржцы не поделили, выяснить не удалось.

Ранее в городе Луга Ленинградской области мигранты устроили драку с поножовщиной. Один из дебоширов праздновал день рождения. Во время праздника из-за ссоры именинник напал на одну из гостей и ударил ее ножом в ногу.