Определено важное изменение в сознании россиян

В России стали иначе относиться к переездам в пределах страны. В зависимости от периодов своей жизни люди стремятся менять место жительства. Об изменении в сознании россиян «Ленте.ру» в рамах проекта «Новое общество» рассказал председатель Urban Land Institute в России Денис Соколов.

Эксперт описал важную тенденцию, сложившуюся в последние несколько лет: россияне стали переезжать из мегаполисов в другие места, в том числе в региональные центры. В молодости люди стремятся в крупные города, однако с появлением семьи задумываются о качестве жизни и стараются создать комфортные условия обитания для себя и для детей.

«И вот это очень важно — то, чему научились сейчас россияне: что в жизни есть разные периоды, которые можно проводить в разных местах», — определил Соколов.

В настоящее время в стране происходит перераспределение потоков населения. Люди выбирают локации, которые «более-менее соответствуют их стилю жизни, образу занятий». Наибольшей популярностью пользуются южные регионы, специалист связал этот тренд с особенностями исторического развития страны.

«Русский человек всегда был лишен моря и собственной земли. Это желание — иметь собственный дом на морском побережье — и доминирует сейчас. Человек может выбирать стиль жизни. Если ты не любишь театры, зачем тебе жить в Москве или Санкт-Петербурге?» — объяснил Соколов.

Ранее эксперты подтвердили, что из Москвы идет активный отток жителей. В 2018 году столицу покинули 30-50 тысяч человек. Этот показатель посчитали поразительным, так как в столицу на протяжении десятков лет ежегодно приезжало от 100 до 200 тысяч человек. Произошедшее уже называют «обескровливанием города». Ситуацию усугубила пандемия коронавируса, когда жители мегаполисов получили возможность работать удаленно.

Тенденция к переездам стала одной из центральных тем цикла «Новое общество» — масштабного проекта «Ленты.ру», посвященного изменениям, которые уже начались в России или произойдут в ближайшие десятилетия. В них идет речь об отношении россиян к экологии, процессам потребления, рабочему графику и влиянию общества на изменения климата.