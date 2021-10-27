В «Тануки» раскрыли сумму ущерба от фейковых заказов еды «Мужским государством»

Представители сети ресторанов «Тануки» требуют с основателя движения «Мужское государство» (запрещенная в России экстремистская организация) Владислава Позднякова 158 тысяч рублей. Cумма ущерба от фейковых заказов еды, которые сделала организация, раскрыл Telegram-канал Baza.

В прокуратуру Нижегородской области поступило заявление от представителей сети ресторанов о возмещении ущерба. Также «Тануки» попросили прокуратуру проверить всех, кто отправлял деньги организации из-за финансирования экстремистов.

Ранее Поздняков призывал своих подписчиков «наказать» сеть ресторанов и делать фейковые заказы, после того как ресторан использовал в своей рекламе чернокожих моделей.

Движение «Мужское государство» признали экстремистским в России. Организация не была зарегистрирована в установленном порядке, на деятельность ее сторонников поступали жалобы.

Нижегородская прокуратура заинтересовалась «Мужским государством» после того, как его сторонники устроили атаку на сайт сети ресторанов «Тануки» из-за публикации с темнокожим мужчиной и флагом ЛГБТ-сообщества. Представители компании обратились к владельцу Telegram Павлу Дурову и Минцифры с просьбой заблокировать Telegram-каналы Позднякова.

Поздняков пригрозил владельцу сети ресторанов «Тануки» Александру Орлову, что его компания еще столкнется с убытками, а сам Орлов окажется в тюрьме.

