В центре Гамалеи рассказали о годами переносивших коронавирус людях

Известны случаи хронического инфицирования COVID-19, некоторые люди месяцы и годы были носителями коронавируса. Об этом рассказал руководитель лаборатории механизмов популяционной изменчивости патогенных микроорганизмов Центра имени Гамалеи Владимир Гущин, передает РИА Новости.

Специалист объяснил, что подобные случаи встречаются у людей с диагнозом ВИЧ или с трансплантированными органами.

«В таком случае таких людей надо выявлять и желательно лечить, чтобы они как можно скорее переставали быть такими хроническими носителями», — заявил Гущин, отметив, что находясь в организмах таких людей вирус получает дополнительную возможность эволюционировать.

Он подчеркнул, что в Москве на данный момент есть протоколы, которые позволяют лечить людей с хроническим COVID-19.

Ранее Гущин заявил, что у 70 процентов перенесших один раз COVID-19 повторное течение болезни проходит так же тяжело, как в первый раз. Он также отметил, что самым надежным способом защиты от коронавируса является вакцинация.