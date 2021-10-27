Россиянам назвали необязательные услуги при оформлении ипотеки

Руководитель Службы ипотечного кредитования ИНКОМ-Недвижимость Ирина Векшина назвала россиянам необязательные услуги при оформлении ипотеки. Ее слова передает агентство «Прайм».

Так, ипотечные заемщики могут отказаться от ряда видов страхования, таких как страхование жизни и здоровья, титульное страхование, юридическая проверка объекта недвижимости, а также услуга по электронной регистрации. Однако в этом случае банк может повысить процентную ставку по кредиту на уровень от 0,5 до 3 процентов.

При этом страхование имущества является обязательным, напомнила кредитный эксперт. Кроме того, некоторые банки предлагают выплатить комиссию за снижение процентной ставки. Это будет выгодно только для тех, кто берет ипотеку на длительный срок и не планирует ее быстро погашать, заключила Векшина.

Ранее эксперты раскрыли некоторые секреты выгодного досрочного погашения кредита на жилье. Так, по их словам, если заемщик берет деньги из своих оборотных средств для погашения ипотеки, то это может нанести урон основной финансовой стратегии.