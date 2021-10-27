Стремление России заботиться об экологии обернулось смертельным риском для коров

Производители молока в России увидели в стремлении властей позаботиться об экологии смертельную угрозу для коров. Представители отрасли просят исключить сельское хозяйство из-под действия закона, регулирующего выбросы парниковых газов, сообщает РБК. Молочники опасаются, что некорректный учет таких выбросов рискует обернуться сокращением поголовья скота.

Речь идет о законе «Об ограничении выбросов парниковых газов» и проекте постановления правительства, которое должно определить критерии попадающих под его действие субъектов. Национальный союз производителей молока (Союзмолоко) полагает, что документ в его нынешнем виде не может быть поддержан. Молочники указали, что сейчас он не соответствует международной практике регулирования выбросов парниковых газов и целям России по снижению этих выбросов.

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Союзмолоко настаивает, что предложенный Минсельхозом законопроект в части сельского хозяйства не соответствует международной практике по контролю за вредными выбросами. В нынешнем виде, уверены производители, документ обернется неоправданно высокими затратами, некорректным учетом вредных выбросов и, как следствие, сокращением поголовья скота. Глава Союзмолока Артем Белов считает, что учет выбросов нужно вести, используя общедоступные данные госстатистики и существующие требования отчетности.

Письмо отправили в Минсельхоз. При этом в министерстве согласились с требованиями производителей и посчитали целесообразным исключить сельскохозяйственную деятельность из проекта постановления правительства.

Ранее в октябре спецпредставитель президента Сергей Иванов предложил повысить штрафы для предприятий, причиняющих вред окружающей среде. По его словам, состояние экологии находится не на последнем месте в охране прав человека. Иванов отметил, что граждане часто жалуются на отходы производства и свалки в городах, а штрафы для бизнеса за нарушения остаются недостаточно суровыми.