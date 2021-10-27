Аксенов отказался вводить локдаун в Крыму

В Крыму отказались от введения локдауна, кроме того, республика не станет отгораживаться блокпостами по примеру Севастополя. Об этом заявил глава региона Сергей Аксенов, передают «Известия».

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Глава Крыма пояснил журналистам, что не разделяет намерение севастопольцев отгораживаться блокпостами.

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев 26 октября рассказал, что решил установить пункты контроля на въезде в город с 30 октября по 7 ноября из-за ситуации с COVID-19. Туристов будут пускать при наличии QR-кодов, подтверждающих вакцинацию или перенесенное заболевание, а также с медотводом от вакцинации, но с отрицательным ПЦР-тестом.

На этой неделе глава министерства здравоохранения Крыма Константин Скорупский заявил, что в республике морги перестали справляться с нагрузкой из-за роста смертности среди пациентов с COVID-19. По словам чиновника, из-за высокой смертности с проблемами столкнулись все отделения моргов в республике — как судебно-медицинской экспертизы, так и патолого-анатомические.