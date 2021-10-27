Доктор Мясников развенчал миф о красном мясе

Врач и телеведущий Александр Мясников развенчал миф об употреблении красного мяса. Об этом он заявил в эфире телеканала «Россия 1», передает РИА Новости.

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По его словам, до 2020 года весь мир считал, что красное мясо повышает риск развития болезней сердца. Однако Мясников отметил, что перед пандемией коронавируса данные о связи мяса и вызываемого им атеросклероза были пересмотрены. В результате обнаружилось, что достоверных данных о взаимосвязи двух фактор нет, объяснил эксперт.

Мясников также подчеркнул, что в больших количествах красное мясо все же может увеличить риск онкологии кишечника. При этом он добавил, что, несмотря на не столь категоричные суждения врачей о вреде данного продукта для сердца, его стоит употреблять умеренно, не более трех раз в неделю.

Ранее доцент кафедры поликлинической терапии лечебного факультета ФГАОУ ВО РНИМУ им. Н.И. Пирогова, терапевт, гастроэнтеролог Дмитрий Карпенко перечислил наиболее вредные продукты. Он отметил, что опасными для людей условно «вредные» продукты становятся в зависимости от частоты их потребления. Врач назвал среди таковых переработанное мясо, например, колбасу и мясные деликатесы, кондитерские, мучные, молочные изделия, сладкие безалкогольные напитки.

