Представителя Кадырова не привезли в суд из-за срочной операции

47news: представителя Кадырова по СЗФО не смогли привезти на арест, он попал в больницу

Московский суд Санкт-Петербурга вернул следователю ходатайство об аресте 38-летнего руководителя представительства Чечни по Северо-западному федеральному округу Ислама Хизриева, подозреваемого в приобретении наркотиков в крупном размере. Об этом сообщает портал 47news.

27 октября Хизриеву должны были избрать меру пресечения после того, как 26 октября сотрудники ГИБДД остановили автомобиль Porsche Cayenne Turbo, за рулем которого находился чеченец, и нашли в салоне, как позже показала экспертиза, три грамма наркотического психостимулятора.

Однако на суд Хизриев не явился. Сообщается, что он находится в Елизаветинской больнице после того, как ему потребовалось срочное хирургическое вмешательство. Следствие сможет обратиться в суд вновь, когда подозреваемого можно будет доставить из лечебного учреждения.

По информации 47news, мужчина родился в чеченском городе Аргун, судим не был. Женат, есть трое детей, служил в ГИБДД. Хизриев ранее работал охранником замминистра МВД Чечни Апти Алаудинова, действующего помощника главы Чечни Рамзана Кадырова. Сейчас является руководителем представительства Чечни по Северо-Западному федеральному округу.

Ранее чеченские спортсмены пообещали Хизриеву трудности в родном регионе. Они пообещали, что с настоящими проблемами Хизриев столкнется в Чечне. «Главное, чтобы не отдали в Чечню, Кадыров этого не любит», — отметили они. При этом спортсмены не уточнили, о каких проблемах идет речь.

