Извинившийся перед Кадыровым чеченец объяснил оскорбления в его адрес опьянением

Молодой человек, оскорбивший главу Чечни Рамзана Кадырова, попросил прощения перед ним на видео. В извинениях он объяснил, что в тот момент был пьян. Соответствующий видеоролик опубликован в Instagram-аккаунте «ЧП/Чечня».

«Я не знаю, что произошло со мной в тот день. Я выпил, и в меня вселился какой-то шайтан. Я искренне прошу извинения», — заявил чеченец.

Из его слов следует, что он знает о доброте Кадырова, а также о его помощи многим мусульманам. «Такого больше не повторится», — заключил он.

Ранее российский блогер публично извинился перед главой Чечни Рамзаном Кадыровым. Поводом стали «неприемлемые слова», произнесенные подростком из Кабардино-Балкарии в ролике, опубликованном в TikTok.