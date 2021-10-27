Российский актер рассказал о переезде и жизни в «чистом поле»

Российский актер Кирилл Рубцов рассказал о жизни в загородном доме в Подмосковье. Он построил дом первым и несколько месяцев жил в поселке один, без соседей. Подробности своей жизни артист рассказал «Ленте.ру» в рамах проекта «Новое общество».

Домовладение актера находится в поселке, расположенном недалеко от Истринского водохранилища. Полгода Рубцов жил, по его словам, «в чистом поле», так как поблизости фактически не было никакой инфраструктуры. «Это было самое прекрасное время, самое красивое — ни дорог, ни фонарей, ни проводов, ни людей. Я наслаждался красотой и тишиной. Когда солнце вставало, мы просыпались и с заходом солнца ложились спать. Это самый прекрасный биоритм, самый правильный для всех живых существ», — вспоминал актер.

Жилье Рубцова отапливается дровяной печью, а техника функционирует с помощью генератора. На участке вырыли колодец, из которого в дом подается чистая вода. По словам актера, за городом у него созданы комфортные условия. На данный момент Рубцов проживает и в московской квартире, и в доме, однако в будущем планирует чаще бывать за городом.

«Я счастлив там и с нетерпением жду поездки домой, на землю. Часто Москва и дела не отпускают, но я стараюсь проводить в доме как можно больше времени. Там созданы все условия для жизни: есть интернет, поэтому работать можно удаленно, и пробы записывать, и общаться с режиссерами, и вести бизнес», — отметил Рубцов.

Ранее эксперты подтвердили, что из Москвы идет активный отток жителей. В 2018 году столицу покинули 30-50 тысяч человек. Показатель посчитали поразительным, так как в столицу на протяжении десятков лет ежегодно приезжало от 100 до 200 тысяч человек. Произошедшее уже называют «обескровливанием города». Ситуацию усугубила пандемия коронавируса, когда жители мегаполисов получили возможность работать удаленно.

Тенденция к переездам стала одной из центральных тем цикла «Новое общество» — масштабного проекта «Ленты.ру», посвященного изменениям, которые уже начались в России или произойдут в ближайшие десятилетия. В них идет речь об отношении россиян к экологии, процессам потребления, рабочему графику и влиянию общества на изменения климата.