СТС перенес премьеру шоу с Моргенштерном после заявления о Дне Победы

Телеканал СТС отменил премьеру шоу «Русский ниндзя», которое должен был вести рэпер Моргенштерн вместе с блогером Идой Галич. Об этом сообщается в официальном сообществе телеканала во «ВКонтакте».

Представители СТС прокомментировали сообщения пользователей, заметивших, что вместо «Русского ниндзя», запланированного на 27 октября в 20:00, в телепрограмме появился фильм «Дэдпул». «Произошли изменения в программной сетке телеканала. Проект перенесен на ноябрь. Точные даты сообщим позднее», — говорится в публикации телеканала. Причины переноса шоу при этом не уточняются.

В понедельник, 25 октября, на YouTube-канале Ксении Собчак вышло интервью с Моргенштерном, в ходе которого он заявил, что не видит смысла в праздновании Дня Победы. «И до сих пор из года в год тратятся на это миллионы, это празднуют. Скрепы это, может, какие-то, я не понимаю. Блин, наверное, гордиться просто нечем», — отметил исполнитель.

Высказывание рэпера резко раскритиковали, а движение «Ветераны России» решило пожаловаться на него в Следственный комитет и Генпрокуратуру. Позже Моргенштерн извинился и заявил, что его фразу вырвали из контекста. Он заявил, что в интервью также не вставили его слова о том, что ветеранам следует выделить дополнительные деньги.