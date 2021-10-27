Ведущая Первого канала заявила об обиде из-за слов Моргенштерна о Дне Победы

Ведущая программы «Давай поженимся!» на Первом канале Роза Сябитова раскритиковала высказывание рэпера Моргенштерна, заявившего о бессмысленности празднования Дня Победы. Ее слова приводит портал «Телепрограмма».

Сябитова заявила, что и она, и ее дети гордятся тем, что родились в России. При этом она подчеркнула, что Победа — это значимое для нее событие. «Что здесь делать? Пусть решают компетентные органы, под какую статью попадает это заявление. Лично мне по-человечески обидно, когда я слышу такие высказывания», — поделилась сваха мнением о ситуации, сложившейся из-за слов рэпера о Дне Победы.

Сябитова также заявила, что подобные высказывания «нельзя захихикивать». «Нужно что-то делать и делать вместе. Я это и делаю на нашей программе "Давай поженимся", учу героев уму-разуму», — сказала она.

Интервью, в котором Моргенштерн заявил, что не видит смысла в праздновании Дня Победы, вышло в понедельник, 25 октября. «И до сих пор из года в год тратятся на это миллионы, это празднуют. Скрепы это, может, какие-то, я не понимаю. Блин, наверное, гордиться просто нечем», — отметил исполнитель.

После выхода интервью на рэпера обрушился шквал критики, а движение «Ветераны России» решило пожаловаться на него в Следственный комитет и Генпрокуратуру. Позже Моргенштерн извинился перед теми, кого могли задеть его высказывания, и заявил, что его фразу вырвали из контекста. Он заявил, что в интервью также не вставили его слова о том, что ветеранам следует выделить дополнительные деньги.