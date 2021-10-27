Захарова назвала чудовищной выдачу паспорта с третьим гендером в США

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала чудовищной выдачу паспорта США с третьим гендером — отметкой «X» в графе «пол». Дипломат высказалась в своем Telegram-канале.

«На сегодняшний день третий гендер уже есть в паспортах целого ряда государств, включая Австралию, Индию, Канаду, Мальту, Непал и Новую Зеландию. Вот они — люди Х. “Новые нормальности” как они есть. Чудовищные метаморфозы, которые нам навязывают под видом свободы выбора», — написала Захарова.

Ранее 27-го числа официальный представитель Госдепартамента США Нед Прайс объявил, что в стране впервые выдали паспорт, в котором не указан ни мужской, ни женский пол.

Днем ранее конгрессмен-республиканец, позволивший себе назвать политика-трансгендера Рейчел Левин мужчиной, был забанен в Twitter: так говорить о трансгендерах запрещают правила соцсети.