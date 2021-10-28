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Представлен очищающий воздух автомобиль

Mercedes показала автомобиль, очищающий окружающий воздух
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Фото: Mercedes-Benz

Mercedes представила автомобильный фургон Sustaineer, который очищает окружающий воздух во время поездки. Об этом сообщается на сайте компании.

Показанный автомобиль оснащен электрическим двигателем, из-за чего машина не выбрасывает в атмосферу углекислый газ и прочие продукты горения топлива. При этом Sustaineer может очищать окружающий авто воздух при движении. Как следует из отчета автоконцерна, автофургон оснащен фильтрами тонкой очистки, расположенными в районе радиатора и под днищем транспортного средства.

Также машина получила расположенным на крыше солнечные батареи. Sustaineer имеет чугунные дисковые тормоза с керамическим покрытием, которые медленнее изнашиваются и снижают выброс пыли в атмосферу. Салон автофургона изготовлен из переработанных материалов. Внутри находится «биологически активная» подсветка, которая соответствует натуральному солнечному свету. Автомобиль также получили системы контроля за дорогой, которые анализируют дорожное покрытие и наличие препятствий, предупреждая водителя об опасности.

Стоимость Sustaineer не раскрывается, как и сроки выхода в продажу. При этом в компании заявили, что машина будет выпущена с расчетом на крупносерийное производство.

Ранее китайская XPeng описала устройство летающего автомобиля. Модель HT Aero имеет турбовинтовые двигатели и систему автопилота.

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