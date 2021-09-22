Автопилот Tesla сделал водителей невнимательными

Ученые Массачусетского технологического института (MIT) выяснили, что автопилот в транспортных средствах способствует снижению внимания водителя. Исследование было опубликовано в научном журнале Accident Analysis & Prevention.

Исследователи проанализировали 290 случаев отключения автопилота на автомобилях Tesla и проследили за реакцией водителя. Специалисты сделали вывод, что даже после выключения данной функции внимание человека за рулем часто становится рассеянным, а концентрация снижается.

В ходе научной работы ученые MIT полагались на наблюдение и байесовские обобщенные линейные смешанные модели. Данные собирались с помощью специального ПО и трех установленных в салоне камер. Оказалось, что после отключения автопилота и перехода на ручное управление водители начинают менее внимательно следить за дорогой.

Самыми частыми эпизодами игнорирования дорожной полосы являлись отвлеченные взгляды в сторону приборной панели или за окно. В 22 процентах случаев испытуемые водители отвлекались от дороги более чем на две секунды.

Выяснилось, что водители не совсем понимают концепцию технологии Full Self-Driving, которую поддерживают автомобили Tesla. По их словам, ее предназначение заключается в помощи на дороге, а не в полном управлении транспортным средством. Также авторы исследования отметили, что в настоящий момент автомобили с автопилотом следят, чтобы водитель держал обе руки на рулевом колесе. Однако автомобиль не контролирует положение головы и направление взгляда.

Ранее специалисты агентства Consumer Reports назвали руль-штурвал, который устанавливается в новых автомобилях Tesla, потенциально опасным. Согласно результатам тестов, штурвал не позволяет безопасно маневрировать машиной на скорости.