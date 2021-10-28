Пользователи назвали нежелательные к покупке AirPods

Пользователи AirPods третьего поколения из Китая раскритиковали новые наушники Apple вьетнамской сборки. Об этом сообщает издание GizmoChina.

Журналисты обратили внимание на сообщения в китайском Weibo, в котором первые обладатели AirPods жалуются на качество продукции. Многие потребители, получившие наушники с пометкой «Сделано во Вьетнаме», через несколько дней использования назвали произведенные в этой стране гаджеты нежелательными для приобретения.

По словам посетителей соцсетей, AirPods имеют конструктивные недостатки: неровные швы, торчащие в разные стороны пластиковые заусенцы, потертости. Некоторые блогеры отметили, что низкое качество наушников вряд ли вызвано конкретно вьетнамской сборкой, так как поставщики Apple собирают девайсы компании по общим стандартам во всех регионах.

Специалисты назвали причиной брака неполадки на производстве и в отделах контроля качества. Авторы считают, что проблема может быть связана только с первыми партиями AirPods.

Наушники AirPods нового поколения поступили в продажу 26 октября. В России стоимость беспроводной гарнитуры составляет 16 490 рублей.