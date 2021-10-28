Аксенов обратился к украинцам с пожеланием очиститься от «нацистской нечисти»

Глава Крыма Сергей Аксенов поздравил Украину с Днем освобождения от немецко-фашистских захватчиков, а также пожелал стране очиститься от «нацистской нечисти». Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Глава республики отметил в своем обращении, что в победе над нацистами принимали участие все четыре украинских фронта, однако в настоящее время киевская пропаганда пытается придать этому этнический оттенок. По утверждению Аксенова, эта дата напоминает «о нашей общей истории, о вкладе наших отцов, дедов и прадедов в Великую Победу».

Ранее глава Крыма рассказал, что, пока полуостров был в составе Украины, Киев настраивал его жителей друг против друга. Более того, по его словам, украинские власти ничего не делали для республики и подводили к тому, чтобы представители разных конфессий и национальностей полуострова ненавидели друг друга.

Освобождение Украины от войск нацистской Германии и ее союзников проходило с января 1943 года по октябрь 1944-го. В этот период Красная армия провела на территории республики 15 наступательных операций.