Древнейшие в Арктике следы человека обнаружили на Новосибирских островах

Самые северные следы древних людей в Арктике нашли на острове Котельный

Самые северные следы древних людей в Арктике нашли на Новосибирских островах, сообщает «Тайга Инфо».

Заведующий отделом археологии каменного века Института археологии и этнографии Сибирского отделения РАН Михаил Шуньков пояснил, что следы древних людей обнаружили на острове Котельный.

«Большие кости мамонтов сопровождались костяной стружкой, то есть человек не просто наносил случайные царапины — это логически осознанные следы утилизации туш и костного материала», — сказал ученый.

Он подчеркнул, что возраст находок оценивается в 25 тысяч лет. На найденных костях мамонтов и других животных присутствуют отчетливые следы обработки.

Исследователь предположил, что в эпоху плейстоцена Новосибирские острова соединялись с сушей, и человек выбирался туда на охоту.

Ранее международный коллектив исследователей установил, что причиной вымирания мамонтов в Сибири стало прежде всего резкое изменение климата, а не человеческая деятельность.