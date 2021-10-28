Игрок РПЛ поборется за звание лучшего футболиста мира

Сердар Азмун из «Зенита» попал в число кандидатов на звание лучшего футболиста мира

Иранский нападающий «Зенита» Сердар Азмун включен в список кандидатов на звание лучшего футболиста мира по версии Международной федерации футбольной истории и статистики (IFFHS). Об этом сообщается на сайте организации.

26-летний форвард — единственный представитель Российской премьер-лиги (РПЛ), который поборется за престижное звание. Всего в списке 32 кандидата. Среди них звезды мирового футбола: Лионель Месси из «Пари Сен-Жермен», Криштиану Роналду из «Манчестер Юнайтед», Роберт Левандовски, выступающий за мюнхенскую «Баварию», и другие. IFFHS назовет лучшего игрока мира в ноябре.

В 2021 году на счету Азмуна 23 матча за «Зенит», в которых он отличился 16 раз. В составе сборной Ирана форвард провел семь матчей и забил четыре гола.

Азмун выступает в РПЛ с 2013 года. Его первым клубом в России стал казанский «Рубин». Наряду с бразильцем Вагнером Лавом иранец — лучший бомбардир среди легионеров в истории розыгрышей чемпионата России.