Милонов счел клип с актером в платье бесталанным гомосексуальным эпатажем

Зампредседателя комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Виталий Милонов оценил образ актера Никиты Кукушкина, в котором он появился в музыкальном клипе группы Cream Soda. Политик отметил, что пока в России не судят за безвкусицу и бесталанность. В «Российской ЛГБТ-сети» заявили, что осуждение людей за манеру одеваться или шуточный образ выходит за рамки проблематики гей-сообщества. Об этом респонденты сообщили в беседе с «Лентой.ру».

Никита Кукушкин появился в клипе группы Cream Soda в женском образе. Он был в платье с декольте, открытыми плечами и спиной, перчатками и маской. Актеру также нанесли макияж и надели на него парик. Ролик с участием переодетого актера появился на YouTube-канале «Чикен Карри».

Эпатаж против таланта

Депутат Виталий Милонов не оценил образ Кукушкина. «У нас есть какая-то тенденция, что чем менее талантливое произведение, тем больше гомосексуального эпатажа туда нужно добавить, чтобы об этом произведении кто-то заговорил. К сожалению, у нас за безвкусицу и бесталанность не судят. Подлинному таланту не нужен этот дешевый гомосексуальный эпатаж», — оценил образ Кукушкина в музыкальном клипе Милонов.

Он заявил, что любой мужчина, переодевающийся в женщину, при этом не исполняющий роль, психически не здоров. Таких людей необходимо отправлять на принудительное освидетельствование у врачей, а затем направлять на лечение.

«Любой мужчина, переодевающийся женщиной и делающий это не в рамках творческой работы, это человек, который явно сошел с ума. Я даже в Москве видел таких мужчин, которые ходят в женской одежде и на каблуках, они ходят совершенно спокойно, как будто они полноправные члены общества», — резюмировал парламентарий.

В «Российской ЛГБТ-Сети» в свою очередь заявили, что формулировка статьи КоАП, устанавливающая ответственность за пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних, настолько расплывчата, что под нее может попасть буквально все, что угодно. По мнению организации, эта неконкретность не случайна. Именно это, считают в «Российской ЛГБТ-Сети», делает статью инструментом цензурирования и подавления свободы самовыражения.

«То, как человек одевается, или кто его партнер, пусть даже в шуточном сценарии, могут быть подвержены жесткому государственному контролю, и это может быть законодательно оправдано. На наш взгляд, это уже выглядит не как проблематика ЛГБТ, а как нечто, что должно вызывать негодование всех и каждого», — добавили в организации.

Ранее Никита Кукушкин предстал в образе фламинго в клипе группы Cream Soda и певицы Алены Свиридовой «Розовый фламинго». В клипе также снялся публицист и историк Евгений Понасенков, известный в сети как Маэстро.