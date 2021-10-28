Раскрыта биография подозреваемого в убийстве банкира Яхонтова

На подозреваемом в убийстве Яхонтова в Москве висел кредит, который он взял ради банкира

Раскрыта биография Андрея Скрипкина, подозреваемого в убийстве банкира Яхонтова. Похоже, что преступника и жертву связывали не только давние деловые и дружеские отношения, но и большой кредит на 96 миллионов рублей. Об этом в четверг, 28 октября, сообщает Telegram-канал KP.RU.

По данным канала, несколько лет назад Михаил Яхонтов попросил своего близкого знакомого Андрея Скрипкина взять в «Смоленском банке» фиктивный кредит, который никакой финансовой опасности для Скрипкина не несет. Однако позже, когда банк Яхонтова потерял лицензию, кредит на 96 миллионов рублей так и остался висеть на Скрипкине. Возможно, этот долг и стал причиной убийства.

Как сообщает в своем Telegram-канале RT, бывший партнер Скрипкина рассказал, что подозреваемый производил впечатление очень уравновешенного человека и никогда на людях не проявлял агрессии. У Скрипкина есть жена и дочь, которые живут в США.

По сведениям издания МК, Скрипкину понятие дружбы заменяло партнерство — в людях он видел лишь партнеров. Возможно, потому о его делах со «Смоленским банком» практически никто из знакомых не знал.

Ранее 28 октября стало известно, что Скрипкина нашли мертвым в белорусском изоляторе. Возможно, он покончил с собой. Его должны были доставить в Москву на основании санкции о заочном аресте, выданным Кунцевским судом столицы после того, как мужчину задержали в Витебске днем ранее.

Тела Яхонтова, его жены и малолетнего сына нашли в их квартире 26 октября в доме на Мосфильмовской улице в Москве. Сообщалось, что погибший недавно освободился после отсидки шести лет за преднамеренное банкротство и вывод средств из «Смоленского банка». В этом банке Яхонтов работал топ-менеджером. У него после освобождения были долги по разным оценкам от двух до 19 миллиардов рублей.