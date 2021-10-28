Власти Украины приготовились восстановить связь с переселенцами Донбасса

Кабмин Украины утвердил стратегию интеграции переселенцев из Донбасса, соответствующее решение было принято в ходе заседания в четверг, 28 октября. Об этом сообщает портал органов исполнительной власти республики.

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По словам премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля, которые приводятся в сообщении, власти страны готовы восстановить связь с переселенцами, чтобы они могли быть полностью вовлечены во все сферы жизни. Премьер указал, что в ходе разработки документа был предложен комплекс мер для обеспечения полного доступа людей к административным, социальным и другим услугам.

Кроме того, подчеркнул глава украинского правительства, в стратегии содержатся предложения о способах развития потенциала внутренне перемещенных лиц на новом месте жительства. «Сейчас на Украине насчитывается более 1,4 миллиона внутренне перемещенных лиц, поэтому реализация четкого плана действий критически важна», — отметил Шмыгаль.

Ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Алексей Данилов сообщил, что руководство страны планирует открыть для жителей Крыма и самопровозглашенных республик Донбасса пункты связи, через которые они смогут «непосредственно общаться» с представителями украинской власти.

Внутренне перемещенным лицом признается гражданин Украины, который покинул свое место проживания в результате или во избежание негативных последствий вооруженного конфликта. К ним относят преимущественно переселенцев из неподконтрольной Киеву части Донбасса.