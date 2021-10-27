Киев обвинили в стремлении завести переговоры по гуманитарным вопросам в тупик

Полпред России в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) по урегулированию конфликта в Донбассе Борис Грызлов обвинил Украину в стремлении завести переговоры по гуманитарным вопросам в тупик. Об этом сообщает РИА Новости.

По итогам заседания он напомнил, что представители Донецка и Луганска предложили вернуть к переговорному процессу по гуманитарным вопросам главу политического совета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ) Виктора Медведчука.

«По их мнению, Медведчук способен вести продуктивный диалог и добиваться взаимовыгодных результатов, в то время как нынешние украинские представители окончательно завели переговоры по всему гуманитарному треку, в том числе по открытию новых КПВВ и обмену удерживаемых лиц, в полный тупик», — подытожил Грызлов.

В сентябре российский полпред утверждал, что Украина «отказалась работать с Донбассом над гуманитарными вопросами», из-за чего был «полностью остановлен диалог по освобождению удерживаемых лиц и открытию КПВВ на линии соприкосновения».