Закупку электроэнергии у России и Белоруссии назвали диверсией против украинцев

Намерения Киева закупать электроэнергию у России и Белоруссии приведут к утрате энергетической независимости, к которой Украина упорно шла с 2014 года. С критикой политики властей в энергетической сфере выступил бывший премьер-министр Украины Арсений Яценюк в своем Facebook.

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По его словам, власти полностью провалили подготовку к отопительному сезону и теперь толкают Украину «в объятия России». «Сначала ты получаешь дешевые ресурсы, а потом остаешься без части своей территории. Очевидно, что Украину ведут в ту самую удавку, из которой страна с кожей вырывалась в 2014–2016 годах», — заявил Яценюк и назвал это диверсией против всех украинцев.

Бывший премьер также добавил, что планы импортировать энергию из России и Белоруссии заставят усомниться западных партнеров в истинности европейских устремлений Украины. При этом он подчеркнул, что не будет давать руководству республики никаких советов, а эффективность их решений должен оценить народ.

28 октября оператор энергосистемы «Укрэнерго» сообщил, что восемь украинских компаний выкупили 2200 мегаватт доступной для импорта электроэнергии, предложенной Россией. Согласно опубликованным данным, Украина с 1 ноября также возобновит импорт электроэнергии из Белоруссии. Уточняется, что госкомпания «Энергоатом» выкупила 885 из 900 мегаватт доступной для импорта электроэнергии из Белоруссии.

Ранее стало известно, что украинская Национальная комиссия (НКРЭКУ) решила не продлевать на ноябрь запрет на закупки электроэнергии из стран, не являющихся членами Энергетического сообщества, то есть из России и Белоруссии. Такое решение принято из-за низких запасов угля и угрозы дефицита электроэнергии.