В России заявили о «граничащих с бредом» обвинениях в адрес страны

Посол России в Париже Алексей Мешков назвал «граничащими с бредом» обвинения Запада в том, что Москва провоцирует газовый кризис в Европе. Об этом сообщает РИА Новости.

«Сегодня мы наблюдаем беспрецедентный рост цен на газ в Европе. И опять видим граничащие с бредом обвинения в адрес России. Мол, "Газпром" искусственно провоцирует этот кризис. При этом Россия и российские компании никогда не нарушали своих контрактных обязательств, и это признают все наши партнеры», — заявил дипломат.

Кроме того он отметил, что в Европе намеренно затягивали строительство газопроводов из России, а также высказывались за привязку цен на газ к спотовому рынку. Также он подчеркнул, что российские компании увеличили свои поставки на европейский рынок на 11 миллиардов кубометров газа, в то время как американские и ближневосточные компании поставили на девять миллиардов кубометров меньше, чем было обещано.

Ранее председатель совета директоров «Газпрома» Виктор Зубков оценил запасы газа компании. По его словам, они составляют 35 триллионов кубометров. Он отметил, что сейчас цены на газ бьют рекорды и притом некоторые эксперты добиваются прекращения инвестиций в нефтегазовые проекты, а «популистские лозунги призывают следовать "зеленой европейской мечте"».