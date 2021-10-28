Обвиняемую в убийстве мужа ножом российскую модель выпустили из СИЗО

В Санкт-Петербурге российскую модель Лилию Судакову, подозреваемую в убийстве мужа ножом, отправили под домашний арест. Об этом в четверг, 28 октября, «Ленте.ру» сообщили в объединенной пресс-службе судов города.

Рассмотрев ходатайство о продлении обвиняемой срока содержания под стражей, суд отказал следователям и выпустил Судакову из СИЗО. Судья счел несостоятельными доводы следствия о том, что модель может продолжить заниматься преступной деятельностью и уничтожить доказательства по делу.

Защита указывала, что сразу после случившегося модель оказывала потерпевшему первую помощь и находилась вместе с ним до приезда скорой помощи и полиции. Кроме того, она дала подробные показания следователям.

Судакова будет оставаться под домашним арестом до 20 ноября.

Об убийстве российской моделью Лилией Судаковой мужа сообщалось 1 декабря 2020 года. Пара приехала в Северную столицу отдохнуть и сняла квартиру. Из-за приглашенной мужем в гости девушки возлюбленные поругались. На кухне произошла ссора, закончившаяся дракой. В какой-то момент у модели в руках оказался нож, которым она ударила мужа в сердце.

Лилия Судакова известна съемками в Vogue и других глянцевых изданиях.