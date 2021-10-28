Назначен пересмотр приговора сфабриковавшим дело Голунова полицейским

Первый апелляционный суд общей юрисдикции назначил на 29 ноября пересмотр приговора пятерым бывшим сотрудникам полиции, осужденным за фабрикацию дела корреспондента Ивана Голунова. Об этом ТАСС сообщил адвокат Сергей Бадамшин, защищающий журналиста.

Апелляционные жалобы поданы осужденными на решение суда, который назначил экс-сотрудникам УВД по ЗАО столицы от пяти до 12 лет колонии за незаконное задержание и подброс наркотиков.

28 мая Мосгорсуд вынес приговор бывшим оперативникам отдела по борьбе с наркотиками во главе с руководителем подразделения подполковником полиции Игорем Ляховцем. Он получил максимальное наказание. Максим Уметбаев, Роман Феофанов и Акбар Сергалиев осуждены на восемь лет, Денис Коновалов, заключивший сделку со следствием и полностью признавший свою вину, был приговорен к пяти годам заключения. Они признаны виновными в превышении полномочий, фальсификации доказательств и незаконном обороте наркотиков. С них также взыскано по одному миллиону рублей в пользу Голунова.

Корреспондент «Медузы» Иван Голунов был задержан в Москве 6 июня 2019 года. Его обвинили в покушении на сбыт наркотиков и отправили под домашний арест. Грубые нарушения при задержании журналиста и явно провокационный характер уголовного преследования вызвали резкий общественный резонанс: у здания главного управления МВД по Москве собрались активисты с требованием освободить Голунова. 11 июня 2019 года министр внутренних дел Владимир Колокольцев заявил о прекращении уголовного дела, возбужденного против журналиста, и его освобождении.