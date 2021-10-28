Google даст детям больший контроль над своими снимками в интернете

Google будет удалять снимки с несовершеннолетними из поиска по запросу детей и родителей

Компания Google, которой принадлежит одноименная поисковая система, решила изменить политику в отношении несовершеннолетних. Детям и их родителям будет дано больше контроля над снимками в интернете. В частности, Google будет по запросу удалять снимки с несовершеннолетними из поиска, говорится в сообщении компании, размещенном в их блоге.

Компания и ранее предоставляла ряд вариантов для удаления контента из поиска. «Мы знаем, что дети и подростки сталкиваются со сложностями в сети, особенно когда их изображение неожиданно оказалось в интернете. В соответствии с новой политикой любой человек младше 18 лет, а также его родители или опекуны теперь могут запросить удаление изображений с несовершеннолетними из результатов поиска», — говорится в сообщении компании.

В Google подчеркнули, что это не означает полное исчезновение снимка из интернета. Однако он не будет отображаться во вкладке «Изображения», также его нельзя будет найти через функции поиска Google. По мнению компании, такое нововведение позволит молодым людям лучше контролировать свой цифровой след.

Ранее президент России Владимир Путин оценил безопасность детей в интернете. По его словам, сегодня «бессовестные люди, которые не думают ни о чем, кроме наживы», используют интернет для извлечения прибыли по максимуму. Таким людям, отметил глава государства, плевать на судьбы людей и детей.