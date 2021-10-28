Мать отомстила отказавшему ее сыну в отношениях парню

Пользователь TikTok под ником @trustmeimaexpert рассказал о странном опыте знакомства в Tinder, после которого мать парня, с которым он ходил на свидание, отыскала его номер телефона и начала мстить. Видео с историей он поделился в своем аккаунте.

По словам мужчины, он познакомился с молодым человек и какое-то время переписывался с ним. Вскоре он решил пригласить понравившегося парня на свидание, в ходе которого он понял, что они не подходят друг другу. @trustmeimaexpert решил, что у них не получится построить отношения, и отказался продолжать общение.

Однако вскоре с ним связалась мать парня. Она написала возмущенное СМС и попросила мужчину сейчас же передумать, вступить в отношения с ее сыном и сделать ему предложение. Более того, заботливая родительница даже распланировала свадебный бюджет. После этого заявления @trustmeimaexpert заблокировал телефон женщины и поделился скриншотом сообщений с пользователями в TikTok.

Спустя некоторое время мать написала с другого номера: она называла себя свекровью мужчины, а сына — его мужем. Она также требовала удалить все видео, связанные с ней и сыном, из TikTok и настаивала на покупке машины для ее ребенка.

Пользователей заинтересовала история мужчины, и они оставили множество комментариев под видео. «Так! Твоя история теперь интересует меня больше, чем собственная жизнь!» — написал один из них. Другой добавил: «Я, пожалуй, от греха подальше удалю Tinder».

Ранее сообщалось, что мужчина принес на первое свидание прах матери и шокировал женщину, с которой познакомился в Tinder. «Мне нравится приводить ее на любое важное событие в моей жизни», — добавил он.