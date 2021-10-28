В Госдуме назвали условия появления паспортов с третьим гендером

Зампредседателя комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Виталий Милонов назвал условия появления в России паспорта с отметкой о третьем гендере X. По его словам, такие паспорта в России не признают, а выдавать их могут только в психиатрических клиниках. Своим мнением депутат поделился в беседе с «Лентой.ру».

27 октября стало известно, что в США впервые выдали паспорт с отметкой о третьем гендере X. Всем желающим их начнут выдавать в 2022 году. До сих пор для того, чтобы указать пол, отличающийся от внесенного в свидетельство о рождении, гражданам США нужен был сертификат от врача.

Для нас такого не человека не существует

По словам Виталия Милонова, если человек заявляет о том, что он хочет сменить пол, его немедленно нужно отправлять в психиатрическую лечебницу.

«Нужно принять соответствующий закон о том, что пол менять нельзя. Любой человек, который говорит о том, что пол поменять можно, действует как мракобес. Потому что генетика говорит о том, что пол может быть только мужским или женским. А если у тебя пол X, мы человека с третьим гендером не признаем. Такой человек не существует для нас. Это не человек», — высказался парламентарий.

Милонов заявил, что человек с паспортом, в котором значится третий гендер, не сможет попасть в Россию. «Мы считаем, что это какой-то фашизм, когда человека наделяют каким-то несуществующим атрибутом и неполноценной характеристикой. Если человек считает себя кем-то там, он может стать кем угодно, но государство не имеет права лгать. Оно обязано сказать, мужской или женский у этого человека пол. А то что у него X или Z-пол — это уже его болезнь и отклонение», — заявил политик.

Политик позитивно отозвался о том, что в США начнут действовать подобные паспорта. По его словам, люди с гомосексуальной ориентацией, а также люди, сменившие пол или гендер, психически больны. То, что США не признает это психиатрическим отклонением, сделает страну слабее.

«Соединенные Штаты не считают психиатрические болезни отклонением, и это хорошо. США во многом наш оппонент, в чем-то враг, поэтому чем больше психов там будет в генералитете и правительстве, тем быстрее эта страна ослабнет и перестанет гадить по всему миру», — заключил Милонов.

Резюмируя, Милонов сообщил, при каких условиях в России могут возникнуть паспорта с третьим гендером. «Только в палате номер шесть. Вот там на бумаге в клеточку пусть выдаются сколько угодно», — сообщил зампредседателя профильного комитета в Госдуме.

О планах американской администрации по введению третьего гендера стало известно еще летом. Тогда госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что этот шаг призван гарантировать равные права для ЛГБТ-сообщества.