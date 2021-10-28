Стала известна личность первого получившего паспорт с третьим полом американца

Американцем, который получил первый паспорт с отметкой о третьем гендере «X», стал интерсексуал Дана Ззиим (Dana Zzyym), ранее служивший в Военно-морских силах США. Об этом сообщает Associated Press.

Госдепартамент США не уточнил в официальном сообщении личность первого американца, получившего паспорт с третьим полом. Однако, как стало известно агентству, документ вручили интерсекс-активисту из Форт-Коллинза, штат Колорадо, Дане Ззиим. В телефонном разговоре с Associated Press, американец, который предпочитает гендерно-нейтральное обращение, рассказал о том, как получил паспорт.

Утром в среду, 27 октября, 63-летний Ззиим пообщался со своим адвокатом Полом Кастильо из Lambda Legal, который сообщил о том, что документ, подтверждающий его личность и третий гендер, находится в пути. После этого к американцу приехал курьер с посылкой, в которой находился паспорт. Ззиим признался, что допоздна с двумя друзьями праздновал его получение, приуроченное к Всемирному дню распространения информации об интерсексе, который отмечается ежегодно 26 октября, начиная с 2003 года.

Ззиим сказал, что получение паспорта было волнительным событием в его жизни, однако цель заключалась в том, чтобы помочь следующему поколению интерсексуалов добиться признания в США в качестве полноправных граждан. «Я не проблема. Я человек», — сказал Ззиим, имеющий татуировку на руке с надписью «никогда не сдавайся». Она, по его признанию, напоминает ему о целях, которые необходимо достичь в жизни.

Ззиим родился в семье военнослужащего и стал моряком на службе в США. С рождения он имел анатомию, которая не классифицируется ни как мужская, ни как женская. Родители американца скрывали от него в детстве то, что он интерсекс. Ззиим понял это и то, зачем ему проводились множественные операции в раннем возрасте, только после службы в ВМС США.

Он с 2015 года вел судебную тяжбу с Госдепартаментом США за получение паспорта, где стояла бы отметка о третьем гендере «X». Ранее Госдеп отказал американцу в признании нейтрального гендерного маркера, однако в 2017 году федеральный суд удовлетворил ходатайство Lambda Legal о возобновлении дела. Позднее органу исполнительной власти запретили ссылаться на политику, рассматривающую только бинарную систему гендерных маркеров, при отказе в запрошенном паспорте.

Ранее сообщалось, что официальный представитель Госдепартамента США Неда Прайса выпустил заявление, в котором сообщил о первой в истории США выдачи паспорта с отметкой о третьем гендере «X».

О планах американской администрации по введению третьего гендера стало известно летом 2021 года. Тогда госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что этот шаг призван гарантировать равные права для ЛГБТ-сообщества.