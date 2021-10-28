Полковника отдадут под суд за попытку заработать миллионы на страховке МВД

Отвечавшую за пенсии в МВД полковника Алешину отдадут под суд за многомиллионные взятки

В Москве отдадут под суд начальника отдела пенсионного обеспечения МВД полковника Светлану Алешину, пытавшуюся заработать на страховке и обвиняемую в получении многомиллионной взятки. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

По версии следствия, с января по март 2018 года полковник, отвечавшая за пенсии в МВД, через двух посредников, в том числе своего супруга, получила 40 миллионов рублей от владельца Центрального страхового общества (ЦСО) Романа Палеева. За эту сумму Алешина помогла компании, ранее едва не лишившейся лицензии, выиграть тендер и получить госконтракт на обязательное страхование жизни и здоровья сотрудников МВД России.

Вскоре после заключения контракта ЦСО лишили лицензии. В ходе расследования сотрудники СКР, ФСБ и МВД провели обыски в компании и нашли финансовую отчетность о взятках, переданных Алешиной. Отмечалось, что полковник и в дальнейшем собиралась зарабатывать на страховке МВД — с каждого ежемесячного платежа, который страховщик получал бы от ведомства, она хотела забирать себе порядка 20 миллионов рублей.

Суд арестовал активы трех обвиняемых на 190 миллионов рублей. Материалы дела направлены в прокуратуру, после чего поступят в суд.