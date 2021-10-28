Подсчитана стоимость поддержки российских бедняков

В НИУ ВШЭ заявили, что на поддержку российских бедняков потребуется 428 млрд рублей в год

Сотрудники НИУ Высшей школы экономики (ВШЭ) подсчитали стоимость поддержки российских бедняков. Выдержки из их доклада приводят «Ведомости».

Речь идет о программе электронных социальных сертификатов. В настоящее время она действует в ограниченном количестве российских регионов, среди которых Москва, Ульяновская, Кировская, Амурская и Калининградская области. Авторы отчета подсчитали, что распространение ее на всю территорию страны обойдется бюджету в 428 миллиардов рублей в год.

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Эти средства можно перераспределить из иных источников, например, из других действующих льготных программ. В докладе говорится, что каждый рубль дополнительного потребительского спроса, вызванного внедрением социальных сертификатов, повлечет за собой прирост ВВП на 1,22 рубля и выпуска продукции на 3,08 рубля.

При этом, отмечают авторы, возможно также увеличение инфляционных рисков, однако оно будет ограничено во времени и в долгосрочной перспективе будет сглажено другими факторами.

Наибольшую выгоду от внедрения электронных социальных сертификатов по всей России получат производители пищевой продукции и сельское хозяйство, говорится в тексте.