Подсчитана стоимость поддержки российских бедняков

Сотрудники НИУ Высшей школы экономики (ВШЭ) подсчитали стоимость поддержки российских бедняков. Выдержки из их доклада приводят «Ведомости».
Речь идет о программе электронных социальных сертификатов. В настоящее время она действует в ограниченном количестве российских регионов, среди которых Москва, Ульяновская, Кировская, Амурская и Калининградская области. Авторы отчета подсчитали, что распространение ее на всю территорию страны обойдется бюджету в 428 миллиардов рублей в год.
Эти средства можно перераспределить из иных источников, например, из других действующих льготных программ. В докладе говорится, что каждый рубль дополнительного потребительского спроса, вызванного внедрением социальных сертификатов, повлечет за собой прирост ВВП на 1,22 рубля и выпуска продукции на 3,08 рубля.
При этом, отмечают авторы, возможно также увеличение инфляционных рисков, однако оно будет ограничено во времени и в долгосрочной перспективе будет сглажено другими факторами.
Наибольшую выгоду от внедрения электронных социальных сертификатов по всей России получат производители пищевой продукции и сельское хозяйство, говорится в тексте.