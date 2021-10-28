Российский авиадвигатель испытали вулканическим пеплом

Авиадвигатель российского лайнера МС-21 испытали вулканическим пеплом. Объединенная двигателестроительная корпорация (ОДК, входит в госкорпорацию «Ростех») провела испытания двигателя ПД-14. Об этом сообщается на сайте «Ростеха».

Специалисты испытали газогенератор двигателя ПД-14 под воздействием вулканического пепла. Для этого на стенде Центрального института авиационного моторостроения (ЦИАМ) имени П.И. Баранова имитировали полет в агрессивной среде с помощью пепла камчатского вулкана Шивелуч.

Материалы по теме Тяжелый случай США хотят вернуться на Луну. Что им мешает? Поднимет все. Как SpaceX Илона Маска создает самую мощную ракету в истории

«Госкорпорация "Ростех" впервые в истории российского двигателестроения провела испытания газогенератора авиационного двигателя в условиях воздействия вулканического пепла. Проверку пеплом камчатского вулкана Шивелуч успешно прошел газогенератор новейшего двигателя ПД-14 для среднемагистральных лайнеров — час нахождения в этой агрессивной среде практически не привел к изменению его характеристик», — отметил индустриальный директор авиационного комплекса «Ростеха» Анатолий Сердюков.

В августе глава Объединенной авиастроительной корпорации Юрий Слюсарь назвал дату начала полетов авиалайнера МС-21. По его словам, самолет начнет выполнять регулярные рейсы в 2022 году.

В июле генеральный конструктор «ОДК-Авиадвигатель» Александр Иноземцев назвал отличия двигателя ПД-35 от ПД-14. Он отметил, что от ПД-14 пятого поколения силовой агрегат отличается тем, что относится к поколению 5+.