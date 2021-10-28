В Пекине начали прививать от COVID-19 детей старше трех лет

Детей от 3 до 11 лет начали вакцинировать от коронавируса в Пекине

В Пекине началась вакцинация от COVID-19 детей старше трех лет. Об этом сообщает РИА Новости. со ссылкой на китайское правительство.

«28 октября в Пекине официально началась работа по вакцинации детей в возрасте от 3 до 11 лет от COVID-19», — говорится в заявлении властей КНР. По данным Пекина, на сегодняшний день в Китае сделано свыше 2,25 миллиарда прививок от коронавируса.

27 октября экспертная комиссия Управления по контролю за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) рекомендовала вакцинировать американских детей от 5 до 11 лет. По мнению специалистов, риски от вакцинации препаратом Pfizer ниже, чем польза.